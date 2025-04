In gara 1 delle semifinali playoff Scudetto di pallanuoto, l’AN Brescia supera di misura la Pallanuoto Trieste, mentre la Pro Recco domina nettamente contro la BPER Rari Nantes Savona. Lombardi e liguri torneranno subito in acqua per gara 2, con l’obiettivo di chiudere i conti e conquistare la finale. Nei playoff per l’Europa, comandano CN Posillipo e De Akker Bologna. Tuttavia, Roma Vis Nova e Circolo Canottieri Ortigia proveranno a sfruttare il fattore campo per ribaltare la serie e portare la sfida a gara 3. Sul fronte playout, nelle semifinali si impongono in gara 1 il Telimar e la Rari Nantes Florentia, mettendo pressione sulle avversarie in vista delle prossime decisive partite. Non perderti aggiornamenti, risultati e approfondimenti sulla pallanuoto italiana! Iscriviti al canale e resta connesso con il meglio dei playoff scudetto e dei playoff Europa!