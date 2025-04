Il campionato di serie A1 torna in acqua per disputare l’ultima giornata di regular season. Il match di cartello è lo scontro al vertice AN Brescia-Pro Recco. Presenta per noi la super sfida di Mompiano Paolo Malara, allenatore del Dream Sport ed ex Ct del Settebello. Nei quarti di finale di World Cup il Setterosa perde 19-14 con la Grecia.