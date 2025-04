Il campionato di Serie A1 Maschile di pallanuoto entra nella fase più emozionante! Iniziano i playoff e i playout: è tempo di gara 1 delle semifinali del primo turno della post season! ️ Arnaldo Deserti, direttore sportivo della De Akker Bologna, ci guida alla scoperta delle due grandi sfide della pool scudetto: Pro Recco vs RN Savona AN Brescia vs Pallanuoto Trieste Chi conquisterà il primo punto della serie? Quali saranno i giocatori chiave? E quali strategie metteranno in campo le squadre in corsa per il titolo? Guarda il video per l’analisi completa e iscriviti al canale per non perdere tutti gli aggiornamenti sui playoff della Serie A1 di pallanuoto maschile! Attiva la campanella, lascia un like e facci sapere nei commenti: chi vincerà lo scudetto 2025?