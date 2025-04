Non perdere il nostro appuntamento settimanale con la grande pallavolo, condotto da Simona Bastiani ed Enrico Spada, con la partecipazione speciale di Paolo Cozzi ed Enrica Merlo! In questa puntata di Volley Night commenteremo gara 1 della finale playoff di Superlega tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova, analizzeremo il trionfo di Conegliano, che ha conquistato il suo ottavo scudetto nel campionato femminile, e parleremo tanto di pallavolo turca… con un ospite davvero speciale! Analisi, curiosità, approfondimenti e tutto quello che c’è da sapere sul mondo della pallavolo italiana e internazionale! Iscriviti al canale, attiva la campanella e non perderti le prossime puntate di Volley Night su OA Sport TV! #VolleyNight #Pallavolo #Superlega #Playoff #Conegliano #Trento #Civitanova #Scudetto #OASportTV #Volleyball #PallavoloFemminile #PallavoloMaschile