RUN2U: Una serata ricca questa sera perché vi sveleremo grazie al nostro ospite Riccardo Giannoni tutti i particolari della 50 km di Romagna di cui è il Patron che si correrà il 25 aprile 2025! Alla sua 41^ edizione la 50 km di Romagna è una podistica internazionale competitiva su strada, quest’anno Campionato Italiano Fidal Assoluto/ Master e a livello nazionale tra le più ricche di storia, sport e territorio oltre che di grande tradizione. La 50 km di Romagna fa parte del Trittico di Romagna ed è la seconda sua ambita tappa, palestra di allenamento e terreno prova per chi affronterà la 100 km del Passatore il 24-25 maggio 2025. Poi come sempre una Copertina ricchissima che come sempre ci regalerà tutto un recap su ciò che è accaduto nel mondo del running la settimana scorsa, curata da Danny Frisoni; inoltre non mancheranno Lorenzo Lotti che torna a dispensarci preziose pillole di consigli col suo #SEMPREDICORSA; e il “Dalla Pancia della Gara”, e dulcis in fundo per gli indecisi su dove andare a correre: le Scelte per voi. Il tutto farcito da video Highlights che ci arrivano dai tanti organizzatori in redazione sempre grande motivo di orgoglio per tutto il team del lavoro che stiamo svolgendo con passione e dedizione. Siamo in onda tutti i mercoledì in diretta dalle ore 20.30 con l’atleta di turno tra i nomi di maggior rilievo del panorama nazionale; mentre tutti i venerdì dalle ore 21.00 l’ospite esperto e poi tanti racconti di gare e curiosità. Un appuntamento da non perdere per chi ama il running e vuole restare aggiornato seguiteci! Ed inviateci i vostri video sabrinarun2u@gmail.com