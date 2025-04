In questo video imperdibile, Alice Liverani ha il privilegio di intervistare due leggendarie figure della lotta greco-romana italiana: Daigoro Timoncini (tre partecipazioni olimpiche) e Andrea Minguzzi (oro olimpico a Pechino 2008). Due atleti che, da giovani, sono cresciuti insieme in palestra e hanno raggiunto vette straordinarie nel mondo dello sport. Durante questa conversazione intima e appassionata, Timoncini e Minguzzi ci raccontano cosa non ci hanno mai detto e cosa non si sono mai detti tra di loro. Un racconto ricco di aneddoti, emozioni e retroscena che svelano il lato più umano e autentico dei campioni, al di là delle medaglie e dei successi. Ma non finisce qui! Scopriremo anche la loro visione sulla lotta greco-romana oggi, le sfide del presente e le speranze per il futuro. L’Italia riuscirà a vincere di nuovo le Olimpiadi? Lo scoprirai solo guardando questa chiacchierata esclusiva. Non perderti questo viaggio tra passione, sacrificio e successi! Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere i prossimi video!