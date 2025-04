Thomas Maggiora, allenatore di Sara Curtis, la regina degli Assoluti Primaverili di Nuoto 2025 e detentrice dei record italiani nei 50 e 100 stile libero, è il protagonista della nuova puntata di Swim Zone. Nell’intervista, condotta da Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, Maggiora ripercorre la sua carriera e il legame profondo con la giovane nuotatrice piemontese, parlando della preparazione verso i Mondiali Giovanili di Singapore e del futuro di Sara, pronta a trasferirsi in un college negli Stati Uniti, in Virginia, senza però rinunciare al supporto tecnico del suo storico coach. Un viaggio tra emozioni, obiettivi e tanta passione per il nuoto, da non perdere! Guarda l’intervista completa alle 20 sul canale YouTube di OA Sport.