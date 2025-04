Gran Premio della Liberazione 2025: vittoria Lorenzo Masciarelli a Roma

Appuntamento ormai tradizionale in quel di Roma: edizione numero 80 per il Gran Premio della Liberazione, corsa importante del calendario ciclistico under 23.

Terza vittoria consecutiva per un corridore italiano: a trionfare è Lorenzo Masciarelli con un’impresa in solitaria. Prima vittoria in carriera per il classe 2003 della MBH Bank Ballan CSB apparso già molto brillante al Giro d’Abruzzo.

Seconda posizione per il tedesco Bruno Kessler (REMBE | rad-net) che è andato a regolare un drappello con l’azzurro Andrea Alfio Bruno (Team Hopplà) ed il danese Alexander Arnt Hansen (AIRTOX – Carl Ras).

In top-10 per l’Italia anche Stefano Leali (GS Sissio Team), sesto, Riccardo Lorello (Team Hopplà), settimo, Filippo Turconi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), ottavo, Gabriele Bessega (Biesse – Carrera – Premac), nono e Riccardo Perani (UC Trevigiani – Energiapura Marchiol), decimo.