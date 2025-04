Focus Summer al Fantini Club – Intervista esclusiva con Ludovico Fossali, campione mondiale di arrampicata sportiva, condotta da Alice Liverani. Nel 2019 ha conquistato il titolo di campione del mondo speed climbing, entrando nella storia dello sport italiano. Poi Tokyo 2020: una sfida olimpica complessa, segnata da ostacoli ma anche da un’incredibile tenacia. ⛔ Niente Parigi 2024, ma lo sguardo è già puntato su Los Angeles 2028, dove l’arrampicata sportiva avrà un nuovo formato olimpico e ancora più visibilità. Un’intervista autentica, intensa e ispirante con uno degli atleti simbolo della scalata italiana. Temi trattati nell’intervista: Il trionfo ai Mondiali 2019 L’esperienza a Tokyo 2020 La mancata qualificazione alle Olimpiadi di Parigi Il futuro dell’arrampicata sportiva alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 Come si allena un campione I segreti della disciplina speed climbing Registrato al Fantini Club – un punto di riferimento per lo sport in Italia. Iscriviti al canale per non perdere altre interviste con i protagonisti dello sport italiano!