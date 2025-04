In questa intervista, Alice Liverani incontra Aglaia Pezzato, una nuotatrice che ha vissuto una carriera ricca di sfide e traguardi, e oggi è una giornalista sportiva affermata. ‍♀️️ Aglaia ripercorre i momenti salienti della sua carriera, come il terzo posto ai Campionati Mondiali di Nuoto in vasca corta 2014 con la staffetta 4×100 m stile libero , l’oro ai Campionati Europei di Nuoto in vasca corta 2015 nella staffetta 4×50 m stile libero , e la sua partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016, dove la staffetta 4×100 metri femminile si è classificata al sesto posto. Nel 2016, Aglaia diventa atleta del Centro Sportivo Esercito, e ha partecipato a ben 3 edizioni consecutive delle Universiadi. Oggi, Aglaia ha intrapreso una nuova carriera come giornalista sportiva, e nel 2024 ha avuto l’onore di essere inviata di Eurosport per le Olimpiadi di Parigi, dove ha seguito i principali eventi sportivi da un punto di vista privilegiato. Inoltre, Aglaia ci racconta del suo percorso accademico, che l’ha vista laurearsi in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Padova nel 2018 , riuscendo a conciliare la sua passione per lo sport con lo studio. Un’intervista che mostra come Aglaia abbia saputo reinventarsi e applicare la sua esperienza sportiva nel mondo del giornalismo, continuando a contribuire al mondo dello sport in modo diverso. ✨