In questa intervista esclusiva, Marco Giunio De Sanctis – attuale presidente della Federazione Italiana Bocce (FIB) – racconta in prima persona la sua decisione di candidarsi alla presidenza del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in vista delle elezioni del prossimo 26 giugno. ️ Con Alice Liverani, De Sanctis ripercorre la sua lunga esperienza nel mondo dello sport paralimpico, dagli inizi nella Federazione Italiana Sport Handicappati fino alla guida della FIB, che ha conosciuto un importante rilancio sotto la sua presidenza. Tra i temi toccati: La promozione e l'avviamento allo sport per atleti con disabilità Il ruolo strategico dei comitati regionali Il nodo dei finanziamenti e delle risorse economiche L'impiantistica sportiva in Italia Il rapporto tra CONI e CIP e la visione per il futuro Un'intervista intensa, ricca di spunti e riflessioni su presente e futuro del movimento paralimpico italiano.