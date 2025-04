Due giovani stelle della ginnastica artistica rumena protagoniste a Ginnasticomania! In questa puntata Chiara Sani incontra Ana Barbosu, medaglia di bronzo al corpo libero alle Olimpiadi di Parigi 2024, e Sabrina Maneca-Voinea, vincitrice di due argenti agli Europei di ginnastica artistica 2024. L’intervista esclusiva è stata realizzata al Trofeo Internazionale di Jesolo 2025, uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Le due atlete raccontano il loro percorso, i sogni olimpici e… la loro passione per gli scacchi, il passatempo preferito nel tempo libero! Guarda il video per scoprire il lato più personale e divertente di due tra le ginnaste più promettenti del panorama internazionale. Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Ginnasticomania!