Chi affronterà Cobolli al prossimo turno a Bucarest: fuori la testa di serie del suo spicchio di tabellone

Flavio Cobolli si è qualificato con personalità ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Bucarest, imponendosi in tre set contro il francese Richard Gasquet e meritandosi così l’incrocio con l’austriaco Filip Misolic. Si tratta di un avversario inatteso sulla terra rossa della capitale rumena perché proviene dalle qualificazioni ed è riuscito ad avere la meglio prima sul kazako Alexander Shevchenko e poi sull’argentino Ugo Carabelli, numero 63 del mondo testa di serie numero 8 del seeding.

L’azzurro è la terza tds e non ci sarà l’incrocio con uno degli altri big di riferimento del tabellone, ma il nostro portacolori dovrà stare particolarmente attento al suo prossimo rivale, perché è in ottima forma e le due affermazioni ottenute in due set nei primi due turni sono risultate particolarmente significative. Filip Misolic ha incominciato la settimana da numero 232 del mondo, ma virtualmente si è issato al 192mo posto, indietro rispetto a Flavio Cobolli (45mo all’ultimo aggiornamento del ranking ATP e virtualmente 42mo).

Il 23enne austriaco ha giocato soltanto in tornei Challenger nel 2025: ottavi a Nottingham, finale a Tenerife II, quarti a Pau, sedicesimi a Kigali e Zadar, ottavi a Girona. Flavio Cobolli partirà con i favori del pronostico, ma non deve sottovalutare l’incontro: l’eventuale semifinale a Bucarest, da disputare contro chi avrà la meglio nello spicchio che comprende Dzumhur-Jianu e Wawrinka-Martinez. Non ci sono precedenti sul circuito maggiore tra i due giocatori, che però nel 2020 si affronteranno nei quarti dell’M15 di Antalya: si impose Misolic per 6-4, 6-0.