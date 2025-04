Dal 2011, Roma Beach Tour è il punto di riferimento del beach volley amatoriale a Roma, grazie alla creazione del primo circuito dedicato agli appassionati della Capitale. In questa puntata di Beach Zone, Simona Bastiani ed Enrico Spada intervistano Antonio Carlucci, fondatore del marchio RBT, per raccontare l’evoluzione di un progetto che unisce sport, passione e aggregazione. ⚡️ Da oltre un decennio, RBT promuove il beach volley sul territorio romano con eventi sempre più partecipati, coinvolgendo giocatori, spettatori e famiglie. Il circuito è affiliato alla Lega Italiana Beach Volley e fa parte della Federazione Italiana Pallavolo, contribuendo attivamente alla crescita della disciplina. ️ Nell’intervista scopriremo: come è nato il progetto Roma Beach Tour, l’impatto sul territorio e sulla comunità sportiva, le ambizioni future del circuito. Non perderti questa puntata di Beach Zone per entrare nel cuore del beach volley romano! #RomaBeachTour #BeachVolley #AntonioCarlucci #BeachZone #RBT #BeachVolleyRoma #SimonaBastiani #EnricoSpada #LegaItalianaBeachVolley #FIPAV #CulturaSportiva #BeachVolleyItalia