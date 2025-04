Nell’appuntamento del giovedì con Sprint Zone, ospite della puntata è Asia Tavernini, 23enne di Riva del Garda (Trento), una delle atlete più promettenti dell’atletica leggera italiana, specializzata nel salto in alto. Dopo aver iniziato la disciplina intorno ai 15 anni e ottenuto subito ottimi risultati, Asia ha affrontato un periodo complicato, segnato da qualche infortunio. Dal 2024 si allena a Trento con l’ex campione Silvano Chesani, e nel 2023 ha portato il proprio record personale a 1.90, mancando per pochi giorni il minimo per partecipare agli Europei di Roma. La nuova stagione è partita bene, con un 1,86 indoor, anche se qualche problema fisico ha frenato la corsa verso gli Euroindoor di Apeldoorn. Ora, però, tutto è risolto e Asia è pronta per le gare outdoor, che inizieranno a fine maggio, puntando a grandi traguardi come la Coppa Europa per nazioni a Madrid e i Mondiali di atletica leggera a Tokyo, in programma a settembre. Conduce l’intervista Ferdinando Savarese