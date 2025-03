La Pro Recco regola 11-5 la BPER Rari Nantes Savona e si aggiudica la Coppa Italia 2025, la diciottesima della sua storia. Completa il podio della Final Eight di Napoli l’AN Brescia che nella finale per il terzo posto piega la Pallanuoto Trieste dopo i tiri di rigore. In serie A1 Femminile facili vittorie per Sis Roma, Plebiscito Padova e Rapallo Pallanuoto.