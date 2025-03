Corre veloce verso la fine della regular season il campionato di serie A1 Maschile. Nel ventiduesimo turno le sfide di cartello sono Roma Vis Nova-De Akker e Circolo Nautico Posillipo-BPER Rari Nantes Savona. Presenta per noi i match di Monterotondo e della Scandone Andrea Razzi, attaccante della Pallanuoto Trieste. In campo femminile l’Ekipe Orizzonte riceve il Ferencvaros nell’andata dei quarti di finale di Champions League mentre in serie A2 Maschile la sfida di cartello è Check-Up Rari Nantes Salerno-Lazio Nuoto. Presentano per noi la sfida della Vitale l’universale giallorosso Andrea Fortunato e il mancino dei capitolini Simone Russo.