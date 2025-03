Sarà un turno da fuochi d’artificio il ventunesimo dell’A1 Maschile. Ben tre le sfide di cartello in zona playoff. Federico Lapenna, centroboa del Grifone, presenta AN Brescia-Roma Vis Nova, BPER Rari Nantes Savona-Pallanuoto Trieste e De Akker Bologna-Circolo Nautico Posillipo. In serie A1 Femminile l’Ekipe Orizzonte ospita il Rapallo Pallanuoto mentre la Sis Roma riceve la Pallanuoto Trieste. Prosegue il percorso della serie A2 che torna in vasca per i match della quattordicesima giornata: la sfida di cartello del girone Sud si gioca a Napoli con Acquachiara-Lazio.