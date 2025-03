Il campionato di serie A1 maschile torna in vasca per disputare i match valevoli per la ventitreesima giornata, la decima del girone di ritorno. La sfida di cartello mette faccia a faccia BPER Rari Nantes Savona e la rivelazione Roma Vis Nova. Punti pesanti in palio anche alla Nannini di Firenze, teatro di Rari Nantes Florentia-Circolo Canottieri Ortigia e alla Scuderi nel derby Nuoto Catania-Telimar. Presenta per noi il big match della Zanelli Rocco Valle, portiere della De Akker Bologna.