La piscina Scandone è la suggestiva cornice scelta per ospitare l’evento che assegna la Coppa Italia 2035, il primo trofeo della stagione. Francesco Postiglione, opinionista di RaiSport e Waterpolo Channel, presenta per noi la manifestazione di Napoli. In serie A1 Femminile si gioca la terzultima di regular season. Le sfide di cartello oppongono il Cosenza Pallanuoto al Bogliasco e, nel posticipo, la Pallanuoto Trieste all’Ekipe Orizzonte.