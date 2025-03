E’ la notte dei verdetti a Volley Night ma anche delle letture di qualità, del futuro, di salvezza e playoff. Di tutto questo si palerà questa sera dalle 21.30 in diretta ai microfoni di Simona Bastiani, Enrica Merlo e Paolo Cozzi con ospiti Federico Chiavegatti, tecnico di Firenze che ieri ha ottenuto una rocambolesca salvezza in A1, Francois Salvagni, pronto a rientrare in Italia dopo la lunga esperienza con il Mulhouse e Ciro Zoratti, tecnico della Nazionale delle Far Oer. Salvagni e Zoratti hanno appena pubblicato un libro: Il codice Velasco