Startlist cronometro Parigi-Nizza 2025: orari, programma, startlist, tv

Terza tappa per la Parigi-Nizza 2025. Dopo due volate vincenti per Tim Merlier, spazio ad una cronometro a squadre di 28,4 chilometri con partenza dal circuito di Magny Cours ed arrivo a Nevers. Probabile che domani cambi anche la maglia di leader della classifica generale. Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma e la startlist.

PROGRAMMA PARIGI-NIZZA 2025

Martedì 11 marzo

Terza tappa Circuit Nevers Magny-Cours›Nevers (28,4 km)

Orario di partenza: 14:30

Orario di arrivo: 16:30 circa

PARIGI-NIZZA 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: ore 15.45 in abbonamento su Eurosport 2 HD. Raisport dalle 16.05

Diretta streaming: dalle 14.45 su eurosport.it, Discovery+; Sky Go, NOW e DAZN (per il canale Eurosport 2). RAI Play (dalle 16:05)

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST TERZA TAPPA PARIGI-NIZZA 2025