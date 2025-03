Per l’appuntamento del martedì, ospite Alfio Giomi Alfio Giomi, dopo altre 30 anni di impegni nel mondo della dirigenza sportiva legata all’atletica, culminati con 8 anni di presidenza della FIDAL dal 2012 al 2020, si è fatto convincere a candidarsi alla presidenza della FISO, federazione italiana sport orienteering, venendo eletto nelle elezioni svoltesi il 22 febbraio scorso a Bologna con una percentuale di voti schiacciante pari a circa l’83% Lo attende un impegno non semplice ma affascinante, per uno sport a molti sconosciuto indubbiamente, ma realmente interessante da scoprire nelle sue varie declinazioni, e certamente la sua infinita esperienza manageriale in ambito sportivo sarà fondamentale per allargare il più possibile gli orizzonti di uno sport con ambizioni future importanti anche in ambito olimpico. Per chi volesse saperne di più e scoprire le quattro diverse discipline, potrà visitare il sito federale al link www.fiso.it. Conduce: Ferdinando Savarese