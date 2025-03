La prossima puntata di RUN2U sarà ricca di contenuti imperdibili! Ospite speciale, Massimo Magnani un allenatore che ha fatto la storia dello sport, forgiando campioni e trasmettendo i suoi insegnamenti come maestro di vita e di allenamenti. Ci racconterà i dietro le quinte della sua carriera e i piani per il futuro di alcuni suoi atleti. Lorenzo Lotti, nella rubrica “Sempredicorsa”, ci guiderà con i suoi preziosi consigli su come affrontare il recupero dopo una mezza maratona, per prepararci al meglio alle sfide future. Nel segmento “Dalla Pancia della Gara”, entreremo nelle emozioni di chi corre mezze e maratone da pacer: storie vere, documentate direttamente da chi vive la gara per aiutare gli altri a raggiungere i propri obiettivi. Come sempre, una Copertina carica di contenuti straordinari e una selezione di gare da favola nella rubrica “Scelte per voi” renderanno questa puntata unica. Non mancate! RUN2U vi aspetta venerdì alle ore 21.00. Emozioni, storie e passione per il running, tutte per voi!