L’ottava puntata di RUN2U si preannuncia imperdibile, con un mix di emozioni, approfondimenti e ospiti straordinari. Apriremo con una copertina speciale, che raccoglie i fatti più significativi della settimana nel panorama della corsa e delle gare podistichenazionale, internzaionale ed anche del trail! Nel suo “Sempredicorsa”, Lorenzo Lotti, top runner e influencer, offrirà consigli tecnici e curiosità per migliorare le performance e vivere al meglio l’entusiasmo del running, come suo solito fare… Passeremo poi alla rubrica “Scelte per voi”, dove presenteremo le competizioni podistiche più interessanti in Italia e nel mondo, per aiutare gli appassionati a pianificare il loro weekend sportivo. Ospite di punta della puntata sarà *Mirko Saccò,* direttore sportivo dell’Atletica Casone Noceto,* reduce dall’importante vittoria di squadra alla Festa del Cross 2025di Cassino. Mirko condividerà dettagli e retroscena di questa straordinaria impresa, raccontando l’impegno e la strategia che hanno portato al successo una squadra che ha una lunga gloriosa tradizione; ma ci sarà anche un atleta che a sorpresa ha voluto ringraziarlo di averlo accolto da tre mesi a questa parte in Società: Konjoneh Maggi è tornato a Run2u !!!! Infine, sarà il momento della rubrica “Dalla Pancia della Gara”, dove proporremo i saluti e i video inviati dai nostri spettatori, insieme a immagini e interviste esclusive direttamente dalle competizioni. Inoltre, vi presenteremo i video delle gare ricevuti da tutta Italia, per celebrare la passione e lo spirito della corsa. Non perdete questa nuova puntata di RUN2U, pensata per unire ispirazione, sport e storie straordinarie. RUN2U vi aspetta! Quando? ogni venerdì ore 21.00 su OASPORT, mentre la diretta *LIVE ogni mercoledì ore 20.30 circa*. Seguiteci e scriveteci anche su FB e INSTAGRAM