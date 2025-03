Nella settima puntata di RUN2U, in onda questa sera, avremo ben sette ospiti d’ eccezione e tutti assieme: Max Guidi di Living Sport Rimini e Cesena, sponsor tecnico televisivo e del prestigioso circuito di gare “I 10mila di Romagna”. Durante la puntata, insieme ai sei organizzatori del circuito, faremo il punto sui trend emersi dalle prime due gare disputate e presenteremo in anteprima le quattro competizioni ancora in programma, offrendo uno sguardo esclusivo su ciò che attende i runner nei prossimi appuntamenti. Non mancheranno le consuete rubriche che rendono RUN2U unico! Nella sezione #Sempredicorsa Lorenzo Lotti condividerà consigli preziosi e approfondimenti sull’allenamento, mentre la rubrica “Dalla pancia della gara” presenterà interviste e video esclusivi, ricchi di emozioni vissute sul campo gara. E non è tutto! La redazione ha selezionato per voi i migliori video ricevuti da tutta Italia: momenti unici e avvincenti che proporremo per celebrare l’energia e la passione di tutti gli amanti della corsa. Una puntata ricca di contenuti da non perdere, pensata per ispirare e coinvolgere tutti gli appassionati di corsa. RUN2U vi aspetta! Quando? ogni venerdì ore 21.00 su OASPORT, mentre la diretta LIVE ogni mercoledì ore 20.30 circa. Seguiteci e scriveteci anche su FB e INSTAGRAM