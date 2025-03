In questa sesta puntata di RUN2U, programma dedicato a tutti gli appassionati del mondo della corsa, avremo il piacere di ospitare Paolo Germanetto, commissario tecnico della nazionale italiana di 100km, che condividerà approfondimenti esclusivi sulle competizioni di lunga distanza e sul panorama dell’ultramaratona. La sua esperienza rappresenta un’opportunità unica per esplorare le strategie e le sfide di questa disciplina. La puntata includerà anche la Copertina con uno sguardo approfondito sui risultati dell’atletica nel mondo sino alle gare più interessanti in programma, con aggiornamenti e lanci direttamente dall’Italia e dal panorama internazionale. Presenteremo anche il promo “Moving People” per i Campionati Europei di Atletica Indoor 2025 di Apeldoorn e una ricca anteprima della gara di Stracivitavecchia, una manifestazione imperdibile per gli appassionati del week end. Nella rubrica “Sempredicorsa”, Lorenzo Lotti ci guiderà attraverso i segreti dell’allenamento medio collinare, con consigli pratici per migliorare la preparazione fisica. Inoltre, proporremo una selezione curata di gare in Italia e nel mondo per il weekend, per ispirare i nostri spettatori a nuove sfide sportive. Come di consueto, non mancherà la partecipazione del nostro pubblico: la rubrica “Dalla Pancia della Gara” sarà arricchita dai vostri video, che raccontano emozioni e momenti autentici vissuti durante le competizioni. Vi invitiamo a non perdere questa puntata, pensata per alimentare e coltivare la passione per la corsa e condividere esperienze straordinarie con la nostra comunità di runners che ci seguono. RUN2U vi aspetta! Quando? ogni venerdì ore 21.00 su OASPORT, mentre la diretta LIVE ogni mercoledì ore 20.30 circa. Seguiteci e scriveteci anche su FB e INSTAGRAM