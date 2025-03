Al termine del GP di Shanghai Red Bull ha messo in dubbio il sedile di Liam Lawson, ma è giusto mettere in dubbio alla seconda gara un pilota praticamente esordiente? Yuki Tsunoda possibile sostituto, un bene o un male per lui la promozione? Beatrice Frangione e Luca Preti spiegano cosa sta capitando in casa Red Bull.