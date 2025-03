Questa sera a Run2 ospite in diretta alle 20.30 ci sarà la giovane promessa del mezzofondo Laura Ribigini. Da anno scorso annoverata nella top ten mondiale under 20, tra le migliori mezzofondiste del panorama nazionale. Con 16’16″96, personal best sulla distanza inferiore di oltre dieci secondi rispetto al precedente siglato ai tricolori di Rieti, negli ultimi vent’anni, nella categoria junior, più veloce di lei è stata solo Nadia Battocletti”, quindi tutta da seguire domandandosi se in futuro potrà anche correre anche la maratona in 2h25‘”?!