La figura del perito assicurativo: chi è e cosa fa

Il perito assicurativo è una figura professionale fondamentale nel settore assicurativo, incaricata di valutare i danni e le cause di un sinistro al fine di stabilire l’entità del risarcimento dovuto. La sua attività è cruciale per garantire una corretta e trasparente gestione dei sinistri, tutelando sia gli interessi delle compagnie assicurative che quelli degli assicurati.

Chi è il perito assicurativo?

Il perito assicurativo è un professionista esperto in materia di valutazione dei danni, con competenze tecniche specifiche a seconda del settore in cui opera (es. auto, immobili, infortuni, ecc.). La sua figura è regolamentata dalla legge, che ne definisce i requisiti professionali e le responsabilità.

Le principali mansioni del perito assicurativo includono:

Valutazione dei danni: Il perito esamina il luogo del sinistro, analizza i danni subiti e ne determina l’entità economica.

Verifica delle cause: Il perito indaga sulle cause del sinistro, accertando la dinamica degli eventi e individuando eventuali responsabilità.

Redazione della perizia: Il perito redige una relazione tecnica dettagliata (perizia) in cui riporta le proprie valutazioni e conclusioni, fornendo elementi utili per la liquidazione del sinistro.

Consulenza: Il perito può fornire consulenza tecnica alle compagnie assicurative e agli assicurati, supportandoli nella gestione dei sinistri.

Competenze e requisiti per diventare perito

Per diventare perito assicurativo è necessario possedere:

Competenze tecniche specifiche nel settore di riferimento.

Conoscenza della normativa assicurativa.

Capacità di analisi e valutazione dei rischi.

Abilità comunicative e relazionali.

In Italia l’iscrizione all’Albo dei Periti Assicurativi è subordinata al superamento di un esame di idoneità indetto dall’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private), ora IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

L’importanza cruciale del perito assicurativo nel sistema assicurativo

Il perito assicurativo riveste un ruolo di fondamentale importanza nel panorama assicurativo, agendo come garante di equità e trasparenza nella delicata fase della gestione dei sinistri. La sua presenza è essenziale per assicurare che le valutazioni dei danni siano condotte con oggettività e precisione, basandosi su competenze tecniche specifiche e su una profonda conoscenza della normativa di settore.

L’imparzialità e la competenza del perito contribuiscono in modo significativo a prevenire l’insorgere di controversie tra le parti coinvolte. Attraverso una valutazione accurata e documentata dei danni, il perito fornisce una base solida per la determinazione del giusto risarcimento, tutelando sia i diritti degli assicurati, che hanno la garanzia di ricevere un indennizzo equo, sia quelli delle compagnie assicurative, che possono contare su una valutazione obiettiva e conforme alle condizioni di polizza assicurativa.

In situazioni di sinistro, spesso caratterizzate da tensione e incertezza, il perito assume un ruolo di mediazione, fornendo chiarimenti e supporto tecnico alle parti coinvolte. La sua capacità di comunicare in modo chiaro e professionale contribuisce a instaurare un clima di fiducia, facilitando la risoluzione del sinistro e riducendo il rischio di contenziosi legali.

Per ultimo questa figura è soggetta a rigorosi requisiti professionali e all’iscrizione in appositi albi, garantendo elevati standard di qualità e conformità normativa. Questo aspetto è fondamentale per assicurare che le valutazioni dei danni siano condotte in modo etico e trasparente, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

In sintesi, il perito assicurativo rappresenta un pilastro essenziale del sistema assicurativo, contribuendo a garantire che i sinistri siano gestiti in modo equo, trasparente e professionale, tutelando i diritti di tutte le parti coinvolte e promuovendo la fiducia nel settore assicurativo nel suo complesso.