Golee, il gestionale per società sportive che (forse) ancora non conoscevi

Ti sarà già capitato di pensarci: “Ma non ci sarà un modo più semplice per gestire tutte queste scartoffie, iscrizioni, pagamenti, documenti…?”.

Ecco, è esattamente da lì che siamo partiti anche noi.

Golee nasce così: dal bisogno (che poi è diventato un’ossessione) di semplificare la vita alle società sportive.

Perché siamo onesti: chi gestisce una società sportiva in Italia, spesso lo fa in mezzo a mille difficoltà, con strumenti vecchi, pochissimo tempo e un mare di responsabilità.

Noi ci siamo detti: perché non costruire una piattaforma pensata davvero per le loro esigenze quotidiane?

Cosa fa Golee, detto in parole semplici?

Golee è un software gestionale che ti permette di digitalizzare tutta l’organizzazione della tua società sportiva. Dall’iscrizione dei tesserati fino al bilancio. Sì, tutto.

Non è un modo di dire.

Facciamo un esempio concreto: immaginiamo che devi aprire le iscrizioni per la nuova stagione. Con Golee puoi creare moduli personalizzati, con la verifica automatica dei dati (es. codice fiscale, età, documenti richiesti). Niente più PDF compilati a mano o errori da sistemare dopo.

Poi ti serve sapere chi ha pagato? Nessun problema: con Golee Pay puoi ricevere i pagamenti direttamente online (anche da app) e tenere traccia di tutto. Le ricevute vengono generate in automatico e puoi gestire l’intera contabilità della tua società direttamente dal gestionale.

E i tesserati? Hanno un profilo personale e un’app dove possono ricevere comunicazioni, caricare i certificati, visualizzare le scadenze e restare aggiornati con le notifiche. Zero gruppi WhatsApp, zero telefonate perse.

Ah, e se la tua società è tenuta a fare fatturazione elettronica, con Golee puoi fare tutto in automatico. Senza impazzire dietro al cassetto fiscale.

Quanto costa?

La registrazione è gratuita.

Davvero. Puoi iniziare oggi stesso con il piano Free, che include già alcune funzioni essenziali (gestione anagrafica, visite mediche, Golee Pay base).

Se vuoi fare un salto di qualità, puoi scegliere il piano Plus (che sblocca l’app, l’archivio storico, l’assistenza clienti) o il Premium, pensato per le realtà più strutturate e che vogliono personalizzare ogni aspetto della propria gestione. Puoi vedere qui piani e prezzi: scegli il pacchetto migliore per la tua realtà.

Il bello è che puoi provarlo, valutarlo con calma e decidere se fa al caso tuo.

(Spoiler: il 95% di chi inizia a usare Golee non torna più indietro.)

Perché lo facciamo

Non siamo una multinazionale.

Siamo un gruppo di persone che ogni giorno lavora per migliorare la gestione dello sport in Italia. Per questo motivo, oltre al gestionale, offriamo anche una serie di risorse gratuite: articoli, guide, e-book, moduli e altre risorse utili. Non devi per forza essere nostro cliente per accedervi. Ci crediamo davvero.

In più abbiamo attivato anche una mappa pubblica per scoprire quali società sportive usano già Golee nella tua zona, filtrando per sport. Perché lo sappiamo: fidarsi è difficile. Ma sapere che altre realtà vicine a te ci usano ogni giorno può aiutare.

In conclusione: se fai parte di una società sportiva dilettantistica e ogni tanto ti senti sopraffatto da burocrazia, scadenze, documenti da gestire…

Golee potrebbe davvero cambiarti la vita.

(Detto con zero retorica e un po’ di esperienza sul campo.)