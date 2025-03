Ginnasticomania vola sul ghiaccio per intervistare Fabio Signorini, organizzatore del BOL ON ICE, imperdibile galà delle stelle internazionali del pattinaggio di figura. Ai microfoni di Chiara Sani, Signorini ci svela qualche particolarità dei campioni, come la passione per la moda e lo shopping del campione mondiale Ilia Malinin