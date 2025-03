Football americano, nella week5 successi pesanti per Frogs Legnano, Panthers Parma e Giaguari Torino

Sono andati in archivio anche gli incontri della quinta settimana della IFL – Italian Football League 2025. In vetta al Girone A rimangono saldamente i Frogs Legnano che stendono 35-14 i Rhinos Milano, mentre al loro inseguimento rimangono i Panthers Parma che schiantano 45-6 i Warriors Bologna. Nel Girone B successo pesante dei Giaguari Torino che rimangono in scia ai Guelfi Firenze dopo aver superato a domicilio i Pirates Albisola per 38-29, mentre i Marines Lazio piegano 14-6 le Aquile Ferrara in un match dominato dalle difese.

I RISULTATI DELLA WEEK 5

PANTHERS Parma WARRIORS Bologna 45-6 FROGS Legnano RHINOS Milano 35-14 PIRATES Albisola GIAGUARI Torino 29-38 MARINES Lazio AQUILE Ferrara 14-6

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

GIRONE A W L G Pct Diff PF PA Strk 1 FROGS Legnano 4 0 4 1,000 57 113 56 4W 2 PANTHERS Parma 3 1 4 0,750 80 135 55 1W 3 DOLPHINS Ancona 2 1 3 0,667 60 89 29 2W 4 RHINOS Milano 1 3 4 0,250 -21 76 97 3L 5 WARRIORS Bologna 1 3 4 0,250 -119 25 144 1L 6 LIONS Bergamo 0 3 3 0,000 -57 31 88 3L

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B