In questa intervista di Alice Liverani, Ludovico Fossali, atleta dell’Esercito e campione del mondo nel 2019 , ci racconta il suo straordinario percorso nell’arrampicata sportiva ‍♂️, una disciplina in crescita che sta conquistando sempre più attenzione. Nonostante il deludente piazzamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Ludovico guarda al futuro con ambizione e punta dritto verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028 . Scopriamo come mantiene la velocità nelle gare di Speed Climbing, cosa sta migliorando a livello tecnico per essere ancora più rapido ⏱️, e quanto sia fondamentale la gestione della tensione, soprattutto per via della sudorazione che può influenzare le performance. Inoltre, ci racconta il suo rapporto con il collega Zurloni e con gli altri scalatori, unendo rivalità e amicizia in una grande famiglia sportiva .