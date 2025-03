Dopo la splendida vittoria nella gara sprint, forse ci si aspettava qualche cosa di più nella qualifica della gara lunga, comunque la tera fila non è una brutta posizione per partire. Tema della gara sarà la gestione gomme. Luca Preti ed Alessandro Bucci commentano in diretta le immagini della gara a partire dalle 7.50 di domenica