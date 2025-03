Per l’appuntamento del giovedì di Sprint Zone ospiti Margherita Castellani e Christopher Gandola

A 16 anni compiuti solamente lo scorso 10 novembre 2024, la giovanissima velocista perugina continua a stupire con il suo straordinario talento che l’ha già portata a un argento europeo under 18 sui 200 metri l’anno scorso al primo anno di categoria, ma solo perché è stata battuta dalla più grande di quasi due anni Elisa Valensin a cui, peraltro, all’inizio del 2025 ha tolto il primato italiano allieve sui 200 al coperto con un eccellente 23”63 in occasione della sua vittoria nei campionati nazionali di categoria, dove si è anche migliorata sui 60 con 7”42, superata solamente da Kelly Doualla.

Una predisposizione naturale per correre veloce che ci racconterà insieme al suo allenatore Gandola, che ha subito capito le sue enormi potenzialità ma che sta gestendo la sua crescita con estrema prudenza e senza alcuna fretta di farle affrontare impegni agonistici con le atlete assolute.

Conduce Ferdinando Savarese