Si è chiusa con un’ultima spettacolare giornata al PalaTiziano di Roma l’edizione 2025 dei Campionati Italiani Cadetti, un evento che ha visto protagonisti i migliori giovani talenti del taekwondo italiano. Nel day 3, spazio alle cinture nere maschili e femminili, con 20 categorie in gara e atleti determinati a conquistare il titolo tricolore. Una competizione che ha regalato emozioni e momenti indimenticabili. Significativa la presenza del Bronzo Olimpico di Parigi 2024, Simone Alessio, che si è intrattenuto con tanti giovani atleti per foto di rito e consigli preziosi per un futuro da protagonisti.