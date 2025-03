In questa intervista, Alice Liverani incontra Camilla Moroni, una delle atlete di punta dell’arrampicata sportiva internazionale ‍♀️. Dal 2015, Camilla ha partecipato a ben 71 eventi internazionali, conquistando numerosi successi. È stata Campionessa Italiana di Boulder per 4 anni consecutivi (2021-2024) , e nel 2025 è arrivata seconda, dimostrando la sua costante competitività. Ha anche ottenuto il titolo di Vicecampionessa del Mondo Boulder a Mosca 2021 e ha recentemente conquistato una medaglia d’argento in Coppa del Mondo Boulder a Keqiao (aprile 2024) . Camilla è anche un’atleta delle Fiamme Oro di Genova, e in questa intervista racconta la sua carriera, le sfide affrontate e l’approccio mentale che la spinge a superarsi sempre. Scopri i retroscena di una carriera straordinaria, i sacrifici e le motivazioni che l’hanno portata ai vertici del Boulder e dell’arrampicata sportiva. Un’intervista imperdibile per tutti gli appassionati di sport estremi!