Due le sfide di cartello che animano il programma della ventesima giornata del campionato di serie A1 Maschile: la Pallanuoto Trieste ospita la De Akker, il Posillipo riceve l’AN Brescia. Presenta le sfide della Bianchi e della Scandone Cristian Gandini, attaccante della Mobilpesca Lavagna 90. In serie A1 femminile turno diviso in tre per gli impegni delle italiane in Champions. Si giocano Cosenza Pallanuoto-Brizz e Pallanuoto Trieste-Lazio. La serie A2 Maschile torna in acqua per disputare i match valevoli per la tredicesima giornata.