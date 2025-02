Nell’incontro di cartello della diciannovesima giornata del campionato di serie A1 Maschile l’AN Brescia riceve la Pallanuoto Trieste a Mompiano. In zona salvezza valgono doppio i punti in palio a Terrasini tra Telimar ed Iren Genova Quinto. Il campionato di A1 femminile lascia spazio alla Final Six di Coppa Italia, manifestazione che assegna il primo trofeo dell’anno. Presenta per noi l’evento di Torino l’attaccante Roberta Santapaola. Riprende la corsa la serie A2 Maschile con i match valevoli per la dodicesima giornata.