Sarà volata fino all’ultimo turno tra Perugia e Trento per il primo posto nella regular season di Superlega. Che battaglia in zona playoff e salvezza in A1 femminile. Manfredi rieletto presidente della Fipav, in arrivo un’altra settimana di sfide europee. Parliamo di tutto dalle 21.30 con Enrica Merlo, Paolo Cozzi, Simona Bastiani e la schiacciatrice di Perugia Gaia Traballi!