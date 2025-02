Toto Wolff entusiasta di Kimi Antonelli: “Non vediamo l’ora di vederlo in macchina”

Tra i temi di interesse dell’imminente Mondiale di F1, ci sarà il debutto in Mercedes di Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese farà il suo esordio nel Circus e ci si chiede quale potrà essere il suo adattamento alla massima categoria dell’automobilismo, avendo pochissima esperienza e non così tanto tempo per assorbire determinati dettami. Inoltre, competere con una scuderia ambiziosa come quella di Brackley non sarà semplice da gestire mentalmente.

Toto Wolff, Team Principal della Mercedes, è convinto però delle qualità di Kimi ed è pronto a scommettere su di lui, che è nei fatti il sostituto di Lewis Hamilton approdato alla Ferrari. Parlando con Motorsport, il manager austriaco si è espresso in questi termini.

“I preparativi stanno andando per il meglio. Conosciamo Antonelli da quando aveva 11 anni. Si è integrato bene nella squadra e abbiamo fatto molti test con lui. Non vediamo l’ora di vederlo in macchina“, ha raccontato Wolff. Si vuol far leva sulle ore trascorse al simulatore, vero strumento per consentire ai piloti di testarsi in maniera continuativa.

Lunedì 24 febbraio sarà presentata la nuova monoposto del team anglo-tedesco, a precedere di pochi giorni il via dei test pre-season in Bahrain. Dal 26 al 28 di questo mese a Sakhir si inizieranno a comprendere gli equilibri e il racing driver nostrano sarà tra gli osservati speciali.