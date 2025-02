Sport in tv oggi (lunedì 3 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 3 febbraio, ci apprestiamo a vivere una giornata tutto sommato abbastanza interessante dopo i tanti eventi sportivi dell’ultimo weekend. Per quanto riguarda il tennis cominciano ufficialmente i tabelloni principali di quattro tornei tra circuito maschile e femminile, con tre giocatori azzurri impegnati oggi in singolare per il primo turno.

Sul veloce indoor di Rotterdam (ATP 500) va in scena la sfida tra Flavio Cobolli ed il big server polacco Hubert Hurkacz, oltre al confronto tra Mattia Bellucci (proveniente dalle qualificazioni) e la wild card locale Mees Rottgering. Debutto non semplice sul cemento americano di Dallas (ATP 500) per Matteo Arnaldi contro il qualificato statunitense Christopher Eubanks.

In attesa dei Mondiali di Saalbach, che scatteranno domani con il parallelo a squadre, c’è spazio anche per la Coppa Europa di sci alpino con uno slalom femminile a Spindleruv Mlyn ed un gigante maschile a Soldeu. In serata si chiude infine il 23° turno della Serie A di calcio con il posticipo Cagliari-Lazio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 3 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 3 febbraio

9.30 Sci alpino, Coppa Europa: slalom femminile a Spindleruv Mlyn (con seconda manche dalle 12.30) – Diretta streaming sul canale Youtube FIS Alpine

10.00 Sci di fondo, Mondiali Junior: sprint in tecnica classica – Nessuna copertura in tv

10.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.25) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

10.00 Tennis, WTA Abu Dhabi: primo turno – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno (fino alle 20.25) e Sky Sport Tennis; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

10.00 Sci alpino, Coppa Europa: gigante maschile a Soldeu (con seconda manche dalle 13.00) – Diretta streaming sul canale Youtube FIS Alpine

13.00 Tennis, ATP Rotterdam: primo turno (1° match sul centrale Flavio Cobolli-Hubert Hurkacz, 4° match Mattia Bellucci-Mees Rottgering) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.25) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

19.00 Tennis, ATP Dallas: primo turno (2° match sul centrale Matteo Arnaldi-Christopher Eubanks) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.25) e Sky Sport Tennis; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; live streaming su Sky Go, NOW e DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Chelsea-West Ham – Diretta tv su Sky Sport Arena; live streaming su Sky Go e NOW

21.00 Calcio, Liga: Girona-Las Palmas – Diretta streaming su DAZN