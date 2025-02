Nel cuore dell’azione paralimpica, il sitting volley sta guadagnando sempre più attenzione come sport che promuove l’inclusività e la competizione a livelli elevati. In questa intervista esclusiva, Alice Liverani ️ conduce una conversazione con due protagoniste del mondo del sitting volley: Monica Tartaglione, responsabile regionale FIPAV per il sitting volley e membro della dirigenza della squadra Cedacri Giocoparma VC Cesena , e Anna Ceccon, capitana della squadra, di Parma, con origini vicentine, che ci racconta la sua esperienza nel mondo della pallavolo adattata . In vista della Coppa Italia Femminile , che si terrà a Rimini il 21-22 febbraio 2025, nell’ambito della 47esima Assemblea Nazionale FIPAV, scopriremo come si preparano le atlete per uno degli eventi più attesi del panorama paralimpico . Monica e Anna ci parleranno delle differenze tra la pallavolo tradizionale e quella in versione sitting, dei fattori più importanti nella preparazione della squadra ️‍♀️ e della situazione attuale del movimento sportivo . Non mancheranno riflessioni provocatorie sul valore del sitting volley: è davvero considerato uno sport o rimane solo un’attività inclusiva? Cosa aspettarsi dal campo e dal futuro del sitting volley? Le risposte a queste domande e molto altro, in un’intervista che offre uno spunto profondo sul presente e il futuro dello sport paralimpico. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi video sul mondo del sitting volley e dello sport paralimpico!