Sci alpinismo, Alba De Silvestro sesta nella sprint del test event olimpico di Bormio. Vincono Harrop e Cardona Coll

L’Italia dello sci alpinismo non riesce a cambiare marcia e deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della stagione, dopo aver fallito l’obiettivo della top3 anche nelle sprint odierne andate in scena sulle nevi di Bormio e valevoli per il test event olimpico verso i Giochi di Milano Cortina 2026, nell’ambito della quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025.

Alba De Silvestro è stata l’unica azzurra capace di raggiungere la finale, chiusa poi in sesta posizione subito alle spalle della spagnola Ana Alonso Rodriguez (quarta) e della tedesca Tatjana Paller (quinta). Pronostico rispettato per il gradino più alto del podio, occupato come di consueto dalla dominatrice francese Emily Harrop precedendo all’arrivo le svizzere Marianne Fatton e Caroline Ulrich.

Nella sprint maschile è arrivato invece il successo dello spagnolo Oriol Cardona Coll davanti agli elvetici Jon Kistler e Arno Lietha. Bilancio negativo sul fronte italiano, con Katia Mascherona out in semifinale e tutti gli altri azzurri (tra cui la quotata Giulia Murada, Lisa Moreschini e Rocco Baldini) eliminati nei primi turni eliminatori.