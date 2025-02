rianna FONTANA e Francesca LOLLOBRIGIDA interverranno nella tredicesima puntata di Salotto Bianco, trasmissione settimanale incentrata sulle discipline olimpiche invernali. L’appuntamento odierno sarà incentrato sulle gare della Coppa del Mondo di speed skating andate in scena a Tomaszow Mazowiecki e sui trionfi di Federica BRIGNONE nei due giganti di Sestriere. Dario Puppo e Massimiliano Ambesi disquisiranno anche riguardo i significativi primati ottenuti tra sci alpino, speed-skating e slittino. Salotto Bianco andrà in onda sul canale Youtube di OA Sport a partire dalle 20:30 (https://www.youtube.com/@OAsportTV/featured) Sarà possibile formulare domande in diretta.