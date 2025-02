Questa sera a Run2 ospite in diretta il recordman italiano in maratona Yohanes Chippinelli. L’azzurro targato Carabinieri dopo aver infranto il record nazionale italiano a Valencia con un incredibile 2h05 24 sec ora punta a sgretolare il nuovo record italiano di mezza maratona e l’operazione scatta alla Napoli city Marathon, ma non sarà facile perché in ben 19 uomini saranno lì a contendersi la vittoria, ma Chiappinelli è l’italiano più atteso.