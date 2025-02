In questa quinta puntata il nostro super ospite è Sergio Baldo responsabile delle Fiamme Oro che ci ha regalato un bellissimo quarto d’ora in sua compagnia dove ci ha raccontato dell’attività delle Fiamme Oro e dell’effetto positivo di campioni e campionesse come Larissa Iapichino sulle giovani generazioni. Il neo presidente Fidal Veneto tra le altre chicche che ci ha raccontato ci ha anche rivelato un suo segreto, secondo noi vincente e che lo contraddistingue come grande uomo di squadra: che si tratti di preparare un atleta per le Olimpiadi o di guidare un’azienda verso il successo, il segreto è lo stesso, comprendere la complessità, abbracciarla e trasformarla in un punto di forza! sempre. Ma vi proporremo anche una Copertina ricchissima come sempre di notizie dall’ Italia e dal mondo; il #Sempredicorsa coi consigli del top runner Lorenzo Lotti; tanti Highlights di gare dall’Italia e dal mondo; uno scoop da Napoli nella “Pancia della Gara’’ed infine le ‘’Scelte per voi’’ del prossimo weekend e tanto tanto altro come ogni venerdì ore 21.00 su OASPORT, mentre la diretta LIVE ogni mercoledì ore 20.30 circa. Seguiteci e scriveteci anche su FB e INSTAGRAM