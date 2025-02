Quali sono le migliori formazioni della storia del calcio? Chat GPT contro DeepSeek

Le grandi capacità di ragionamento delle intelligenze artificiali stanno cambiando molti settori, come l’edilizia, la sanità, il design di giochi come le slot online , ma sono utili anche per l’intrattenimento e per offrire una nuova prospettiva ai dibattiti legati allo sport. Per questo motivo, abbiamo chiesto a due dei chatbot più popolari di creare le formazioni migliori della storia del calcio, basate sul 4-3-3.

La formazione di Chat GPT

Portiere

ChatGPT sceglie in porta l’unico portiere ad aver vinto il Pallone d’Oro: Lev Yashin. Il portiere dell’URSS era noto per la sua agilità e per la capacità di guidare la squadra dalla difesa.

Difesa

Sui terzini, il chatbot di OpenAI opta per Cafú e Paolo Maldini. Il brasiliano, come terzino destro, ha vinto due volte la Coppa del Mondo con il Brasile ed è stato un leader indiscusso alla Roma e all’AC Milan . Per quanto riguarda Maldini, è una delle grandi leggende del calcio nazionale, estremamente versatile e costante, con una carriera esemplare.

La coppia dei centrali è dominata da Franz Beckenbauer e Franco Baresi. Per il tedesco, che ha rivoluzionato la posizione di libero, si evidenzia il suo ruolo di grande leader della Germania campione del mondo nel 1974 e del Bayern Monaco dell’epoca. Un discorso analogo vale per Baresi, il quale è stato estremamente intelligente in campo, una pedina fondamentale per l’egemonia rossonera dell’AC Milan alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90.

Centrocampisti

Per questo centrocampo a tre, Chat GPT opta per Lothar Matthäus (centrocampista), Xavi Hernández (centrocampista) e Diego Armando Maradona (trequartista).

Nel caso del tedesco, viene considerato uno dei giocatori più completi nella sua posizione, si è messo in evidenza anche per la sua notevole capacità di segnare. Xavi viene definito il cervello del FC Barcelona e il motore del ciclo d’oro del tiki-taka, grazie al suo dominio sul possesso e alla sua visione di gioco privilegiata. Maradona, invece, è uno dei grandi della storia del calcio, dotato di un dribbling straordinario, capace di vincere sia con l’Argentina che con il Napoli.

Attaccanti

Gli attaccanti, per molti, sono i più facili da scegliere. Per cominciare, partendo dalla fascia destra come nei suoi primi anni, c’è Lionel Messi. L’argentino ha tutto: dribbling, assist, gol, è il giocatore che ha vinto il maggior numero di Palloni d’Oro nella sua carriera e ha conquistato il Mondiale con l’Argentina nel 2022, completando così il suo palmarès.

Al centro dell’attacco troviamo O Rei. Pelé è tricampione del mondo ed è stata la prima superstar del calcio mondiale, la sua influenza nello sport è una delle ragioni principali per cui il calcio è considerata la disciplina più bella del mondo.

Sulla fascia sinistra si schiera un altro giocatore che, col tempo, ha cambiato ruolo: Cristiano Ronaldo: finalizzatore letale, dotato di un fisico eccezionale e di una mentalità competitiva ineguagliabile.

La formazione di DeepSeek

Nel caso della formazione di DeepSeek, si notano solo due differenze. La porta e la difesa sono esattamente le stesse, per motivi molto simili: Lev Yashin come portiere e Cafú, Beckenbauer, Baresi e Maldini in difesa, mentre i tre attaccanti restano Messi, Pelè e Cristiano Ronaldo. Le uniche differenze riguardano due ruoli a centrocampo.

Le differenze con Chat GPT

Innanzitutto, DeepSeek distingue tra centrocampisti e mediano difensivo, scegliendo quest’ultimo per schierare Johan Cruyff. L’olandese non ha mai giocato in quella posizione, rendendo questa scelta alquanto controversa, tuttavia, si sottolineano la sua intelligenza e la sua visione di gioco, oltre al fatto che è stato uno dei pionieri del “calcio totale”.Come centrocampista centrale, invece, DeepSeek opta per Zinedine Zidane. Il francese è stato il leader della Francia campione del mondo nel 1998 e ha segnato alcuni dei gol più memorabili nella storia della Champions League : una scelta di tutto rispetto.

In ogni caso, questi due cervelli artificiali contribuiscono a fare chiarezza nel dibattito, tranne che per quanto riguarda questi due centrocampisti. L’idea di ChatGPT appare molto più logica e strutturata, con un maggiore orientamento difensivo, mentre DeepSeek propone una squadra decisamente più offensiva e creativa, che potrebbe incorrere in qualche problema di disorganizzazione in difesa, ma che sicuramente offrirebbe un calcio estremamente più attraente e viscerale.