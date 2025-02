Nuoto artistico, Spagna in evidenza nel primo giorno di gare nella Coppa del Mondo a Parigi

Il via alle danze, è proprio il caso di dirlo, è stato dato per la Coppa del Mondo di nuoto artistico. La danza in vasca del massimo circuito internazionale ha regalato spettacolo nel day-1 a Parigi. Quattro le finali andata in scena, in cui è stata la Spagna a mettersi in evidenza.

Nel solo tecnico femminile, infatti, Iris Tio Casas ha convinto la giuria nella sua routine, totalizzando 240.0167. Un esercizio capace di racchiudere impressione artistica ed esecuzione tecnica, precedendo la cinese Xu Huiyan (239.1651) e la russa Vasilina Khandoshka (235.7242).

Compagine iberica che ha potuto festeggiare anche il successo del duo tecnico. La coppia formata da Txell Ferre Gaset e da Lilou Llouis Valette è stata la migliore con lo score di 281.7383 mettendosi alle spalle le giapponesi Moe Higa e Moka Fuji (265.4225) e le francesi Romane Lunel e Anastasia Bayandina (264.8292).

Nel solo tecnico maschile, invece, è arrivata l’affermazione del britannico Ranjuo Tomblin, in grado di totalizzare 214.3966 e facendo meglio del kazako Eduard Kim (213.8167) e dello spagnolo Jordi Caceres Iglesias (213.5992). A chiudere il cerchio, solo due squadre al via della routine free del team. Kazakistan vittorioso con il punteggio di 167.6538 davanti alla Cechia (129.6150).